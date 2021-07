Czekając na Nobla

Media rządowe lepią się od wazeliny i lukru, którymi smarują Nowy Ład.

Wiceminister Piotr Patkowski, cudowne dziecko resortu finansów (29 lat), opublikował w „Sieciach” artykuł pt. „Polski Ład to symboliczna śmierć neoliberalizmu”. Czegóż to młody zdolny autor nie zdołał pomieścić na zaledwie dwóch stroniczkach tygodnika! Polski Ład to „świadoma decyzja polityczna polskich elit rządzących zmieniająca model społeczno-gospodarczy kraju”. (Okazuje się, że w Polsce rządzi elita, chociaż władza zwalcza elity, jak może). „Dzisiejsze liberalne elity, które mają uprzywilejowaną pozycję medialną – pisze minister – przypominają przedstawicieli szlachty broniących »złotej wolności«, mimo jej destrukcyjnego wpływu na państwo, czego przykładem w naszym dzisiejszym wydaniu jest niedoinwestowanie służby zdrowia”.