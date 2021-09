Werwa antyszczepów

Akcja szczepień zwolniła, rośnie liczba zakażeń. Więcej werwy niż rządzący mają w tej kwestii, niestety, hardzi przeciwnicy szczepień.

Systematyczny wzrost zakażeń to zapowiedź nadciągającej do Polski czwartej fali pandemii. Resort zdrowia twierdzi, posiłkując się danymi z innych krajów, że będzie inna niż poprzednie, „mniej dramatyczna”. To prawda i to zasługa szczepień, które chronią przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacją i transmisją wirusa (dominujący teraz wariant delta jest bardziej zjadliwy). Minister Niedzielski prognozuje, że pod koniec września hospitalizowanych z powodu Covid-19 będzie 1,2–1,3 tys.