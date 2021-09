Śmierć po policyjnych interwencjach

Mec. Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik rodziców Bartka Sokołowskiego z Lubina i Łukasza Łągiewki z Wrocławia, którzy zmarli po interwencji policjantów, zapowiada skargi na prokuraturę i policję. Ujawnia też, że w najbliższych dniach do Polski dotrą wyniki sekcji Bartka zlecone za granicą.

Do trzech tragicznych śmierci doszło w ciągu tygodnia i to w jednym dolnośląskim garnizonie. 30 lipca we wrocławskiej izbie wytrzeźwień zmarł 25-letni Dmytro Nikiforenko, 2 sierpnia, również we Wrocławiu – 29-letni Łukasz Łągiewka, a 6 sierpnia w Lubinie – 34-letni Bartosz Sokołowski.