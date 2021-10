Halo, tu Żmijowisko

W tygodniku „Sieci” zwraca uwagę maksymalnych rozmiarów portret publicysty Rafała Wosia oraz nie mniejszych rozmiarów tytuł „Żmijowisko”. Byłem ciekaw, kogo kolega Woś ma na myśli, mówiąc o „żmijowisku”.

Milcz, głupi chłopie! Milcz, chamie skończony! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak nasi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi mojej Ojczyzny z Europy!” – tymi słowami weteranka powstania – Wanda Traczyk-Stawska – zareagowała na zakłócanie jej wystąpienia na wiecu „europejskim”, który zgromadził 80–100 tys. uczestników plus orkiestra dęta narodowych bojówkarzy. Napisałbym, co o nich myślę, ale zewsząd słyszę apele, żeby broń Boże nie zaostrzać klimatu, nie dolewać benzyny do ognia, więc napiszę krótko i oględnie: agresywne osiłki napakowane państwowymi pieniędzmi, w podkutych butach walczą z Deutschlandem i z komunizmem w 30 lat po jego pogrzebie.