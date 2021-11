Ile jest warte 20 zł?

Jeśli ktoś miał jeszcze nadzieję, że inflacja w Polsce sama przyschnie, to w minionym tygodniu ostatecznie ją stracił. W październiku ceny towarów i usług, według GUS, były aż o 6,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ceny paliw wzrosły o blisko 34 proc., energii – o 10,2 proc., żywności – o 5 proc. Analitycy szacują, że zdrożało ok. 70 proc. kategorii towarów. Mamy teraz najwyższą inflację od 20 lat. I przez co najmniej kilka miesięcy będzie jeszcze rosnąć.

Wśród tych, którzy liczyli na samouzdrowienie finansów był Adam Glapiński, prezes NBP.