Maile władzy

Co zapamiętamy z roku 2021.

„Spróbujmy chociaż raz na jeden weekend pokazać, że to państwo działa i nie przymyka oczu na wszystko”– napisał do najbliższych współpracowników premiera Tomasz Matynia, szef CIR. To fragment jednej z 70 tys. wiadomości wykradzionych przez hakerów ze skrzynki mailowej szefa KPRM Michała Dworczyka. Od czerwca niemal codziennie wyciekają maile, które odsłaniają brudy politycznej kuchni obozu władzy. To, że Julia Przyłębska to kadrowa wymiaru sprawiedliwości, która uczestniczy w sądowych intrygach wewnątrz PiS.