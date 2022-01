Zacznijmy żądać niemożliwego, realizm działań nie musi ograniczać naszych oczekiwań.

Kiedy ostatnio użyliście swojej wyobraźni po to, by marzyć? Kiedy w waszych umysłach pojawiła się po raz ostatni jakaś wizja sprawy, rzeczy, osoby, zjawiska, przyszłości, której może pożądacie, do której chcielibyście dążyć? Której możliwa realizacja nakręcałaby was do działania albo zaniechania jakichś działań? Patrzę na siebie i mam wrażenie, że było to dawno temu. Nasza wyobraźnia – ta niesamowita zdolność przywoływania w myślach rzeczy, których jeszcze nie ma, ale które są możliwe, jest w stanie uwiądu.