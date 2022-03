Na najbliższym posiedzeniu Sejm prawdopodobnie wybierze neoKRS bis – kadencja starej Rady już się skończyła. Ten wybór to policzek dla Unii: wiadomo, że neoKRS, obok dyscyplinarek dla sędziów za niezawisłość, jest podstawowym powodem problemów Polski z praworządnością. Produkuje bowiem kolejnych neosędziów – sąd z ich udziałem nie jest sądem, bo ich nominacja przez neoKRS nie daje gwarancji, że będą bezstronni. Orzekły to międzynarodowe trybunały TSUE oraz ETPCz – który w wyroku w sprawie Advance Pharma wezwał polskie władze do likwidacji KRS w dzisiejszej postaci.