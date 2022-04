Poniewierka

Apokalipsy niektórzy ludzie zdają się wypatrywać z tęsknotą. Niech już się zawali, bo będzie jakieś usprawiedliwienie, żeby się poddać.

Są strażnicy moralności i są strażnicy parku. Wolę tę drugą formację, bo ich zadaniem nie jest przykładanie miarki do mojej czaszki i łechtaczki. Wiadomo, że strażnicy moralności są głównie po to, by bezustannie poprawiać gorszy sort dziewcząt i kobiet. Zła matka, bo pracuje. Kura domowa, bo nie pracuje. Profesorka psim swędem – bo mąż na uczelni.

Strażnicy parków narodowych ubrani w zielone polary bronią nie dziewictwa, lecz dziedzictwa. Bronią parków narodowych przed narodem. Niedawno miałam okazję spędzić parę dni w towarzystwie pana Piotra, strażnika wysłanego na front Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego żony Tamary.