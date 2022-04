Polacy chwytają za broń. Pacyfizm przez wojnę z nas wyparował

Im więcej obrazków z wojny w Ukrainie, tym więcej chętnych do posiadania broni. Zapał studzą procedury, a później ceny.

Zgodnie z darwinowską teorią przetrwania rynek elastycznie podszedł do wojny i lęków Polaków. Z Grouponem jedni mogli je odreagować w SPA, drudzy na strzelnicy. Niektóre zaczęły być otwarte od szóstej rano do północy. Chorzowska strzelnica Hajduki przygotowała ofertę specjalną w trzech pakietach. Najatrakcyjniej prezentował się najdroższy, za 183,20 zł. Nie dość, że z prawie 50-złotowym upustem, to jeszcze z szansą na postrzelanie z kałacha. Skromnie, bo tylko dziesięć nabojów. Ale na więcej w tych realiach trudno liczyć, bo posiadanie broni w Polsce to rzadkość.