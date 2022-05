Nie przejmujmy się zbytnio inflacją, bo ona pojawia się na całym świecie – ocieplają serca nasze rządzący.

To nie żaden krach finansowy, tylko chwilowo idziemy przez bagienny teren – dodają. A skoro tak mówią, znaczy, że tak jest. Przecież to jest nasz rząd, więc Polaków nie oszuka. Każdego dnia mamy dowody, że wzajemne zaufanie jest fundamentem tej władzy. To są ich nienaruszalne pryncypia. Przy finansowej kierownicy siedzą sami wytrawni rajdowcy. Ich bystre oczy i ogromne doświadczenie są gwarancją, że trwożyć się o przyszłość nie musimy. Już siódmy rok wspólnie suniemy do dobrobytu. Może czasami troszkę trzeba zwolnić, bo jakiś mądrala z opozycji kłody pod nogi rzuca, ale to oczywiste – zawistnych popaprańców się nie ustrzeżesz.