Zdalnie dla wybranych

Rząd bierze się do uregulowania pracy zdalnej, na której część pracowników mimo zakończenia stanu epidemii chciałaby pozostać. Przepisy tymczasowe obowiązujące w czasie pandemii mają na stałe trafić do Kodeksu pracy. Najważniejsza zasada: pracodawcy nie mogą narzucić trybu zdalnego pracownikom bez ich zgody, oczywiście poza okresami pandemii czy stanu wyjątkowego. Jednak ta regulacja będzie też działać w drugą stronę: pracownicy nie będą mogli zmusić pracodawców, by ci zgodzili się na zdalne wykonywanie obowiązków.