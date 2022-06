Wakacje w leśniczówce

Z Warszawy to tylko dwie godziny drogi, by znaleźć się w lesie pełnym ptaków – tu można odpocząć, poczytać, pospacerować, pojeździć na rowerze czy popływać kajakiem.

Tunel z drzew, który prowadzi do leśniczówki w Niborku, jest jak granica pomiędzy światami. Po jednej stronie zostaje droga do Warszawy, Gdańska, Olsztyna, Wrocławia; pozostają miasta z ich tempem, problemami, wyścigami, listą spraw do załatwienia, zwykle i tak niemożliwą do zrealizowania, a po drugiej jest już tylko Nibork. Bardzo stare drzewa, pod którymi można się położyć, świeża trawa, idealna by łazić po niej boso oraz cisza. Albo to, co ją akurat bierze we władanie – ptaki, rodziny pszczele, walczące ze sobą o miejsce na drzewie, rozgrywające tę śmiertelną bitwę pośród mruku dziesiątek poruszających się skrzydeł. Roje motyli – cytrynków, które akurat przyszły na świat, tworzą wokół człowieka, idącego ścieżką, żółtą chmurę.