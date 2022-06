Spalaj się

Może praca jest źródłem dobrobytu, ale nie wiem, czy źródłem dobrostanu.

Nie chcę żyć tak jak wy – powiedział swoim rodzicom 19-letni syn moich od lat urobionych po łokcie znajomych. Zdał właśnie maturę i wybiera się na studia, w ich nieco ekstrawaganckim wyborze kierując się właśnie powyższą refleksją. Mocne słowa, które mogły nawet zaboleć. Ale gdyby odłożyć na bok neoliberalny trening do pracoholizmu, którego niemym świadkiem było przez 19 lat swego życia to dziecko – czy my sami chcemy żyć tak jak my?

12 proc. – „o tyle zmniejszy się produktywność, jeśli skrócimy w Polsce czas pracy z obecnych 40 do 35 godzin”.