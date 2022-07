Piazza Miarka

Jak zauważył Jacques Le Goff, kupcy wymieniają nie tylko towary, ale również idee.

Kupił pan u Słodziutkiej? – spytała sąsiadka, widząc, że wyjadam nieumyte truskawki z koszyka. – Nie, u Pani z Warkoczem. – Ja wolę u Cioci, ma najtaniej, ale ostatnio jej nie widzę. – Też się martwię, czy nie choruje. Sam bym umarł, gdyby zabrakło tego miejsca w mieście. – Bez przesady, to tylko targowisko, i to drogie. Szkoda, że nie mam bliżej do Biedronki lub do Lidla – powiedziała i poszła.

„Targowisko”!? Chciałem za nią biec i krzyczeć: „Kobieto!