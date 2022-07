No i zamknęło się koło historii. Znów mamy Kraj Rad.

Jeden radzi zacisnąć zęby, drugi – ocieplić dom. Kupujcie taniej i jedzcie mniej, kolację najlepiej poprzedniego dnia – zaleca kolejny. Jeszcze inny podsuwa pomysł: odstawić samochód i przesiąść się na rower. Zimą jak znalazł. Ruch na świeżym powietrzu to zdrowie, a nawet Ministerstwo Zdrowia z Adamem Niedzielskim na czele. On też nam radzi. Bądźcie spokojni, monitorujemy nową falę koronawirusa. Na razie darmowe testy są zbyteczne, cierpliwie czekajmy. Resort sugeruje, by każdy miał maseczkę w kieszeni, bo może będzie musiał do apteki albo do lekarza… Ale wszystko wskazuje, że nie będzie musiał.