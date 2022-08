Sprawować rządy trzeba umieć. Nie wystarczy do tego kilka tysięcy urzędasów i 40 tys. miesięcznie dla każdego.

Hej, wy tam z KO, trochę ciszej proszę! Pan Ozdoba właśnie wyjaśnił przyczynę tragedii w rzece Odrze. Bez wątpliwości – winna jest opozycja. Tak, wy. Zamiast zrozumieć prawa przyrody, mądrość środowiska naturalnego, to całą Europę postawiliście na nogi. Życie na tej planecie zawsze sprawia przykre niespodzianki, a wy zagmatwaliście całą sytuację tak, by koalicja rządząca nie miała żadnego ruchu. I musiała zająć się wami, a nie rzeką. Wyłowiono 160 ton śniętych ryb, bo co innego można było zrobić.