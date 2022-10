Druga połowa

Byli ze sobą „krótko i szczęśliwie”.

Przyjeżdżał do mojej ciotki do Chorzowa białą syrenką, parkował pod oknami małego bloczku, w którym mieszkała, siadywał z nami przy stole na rodzinnych przyjęciach, zabierał mnie i swojego wnuka na wycieczki do lasu, na jagody albo grzyby. Uwielbiałam zapach mieszanki benzyny z olejem, którą lał do baku swojego auta, piękne niebieskie spaliny i ten dźwięk silnika dwucylindrowego, tak inny od dźwięku wszystkich znanych mi samochodów. Ciotka była wówczas już od dawna wdową, on jednak – wedle wszystkich znaków na ziemi i niebie – owszem, miał żonę i rodzinę.