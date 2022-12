Grudzień. Czasu mało, roboty dużo, słońca brak, więc oczywiście musiałem się rzucić na ten nowy portal i stracić pół dnia na rozmowy ze sztuczną inteligencją (A.I.). Rozmowa miała następujący przebieg (skróty moje, cytaty prawdziwe).

A.I.: Dzień dobry! Czy mogę ci w czymś pomóc?

MW: A potrafisz napisać noworoczny felieton do tygodnika opinii? Chciałbym coś o PiS-ie, o inflacji i tym komendancie, który wystrzelił z granatnika.

A.I.: Pamiętaj, że felieton to forma pisemna, w której możesz swobodnie wyrażać swoje myśli i opinie. Staraj się unikać zbyt długich zdań i trudnych słów, które mogą utrudnić zrozumienie tekstu przez czytelników.

MW: Zgoda, ale będę potrzebował jakichś żartów i zabawnych powiedzonek.

A.I.: Pamiętaj, że humor jest kwestią indywidualną i nie wszystko, co jest zabawne dla jednych, będzie równie zabawne dla innych. Dlatego ważne jest, aby zachować umiar i unikać żartów, które mogą być obraźliwe dla czytelników.

MW: Dawaj już!

A.I.: Oto krótki felieton o nowym roku, który może cię zainteresować: „Nowy rok to czas, kiedy wszyscy składają sobie życzenia i marzą o lepszym jutrze. Niestety, w Polsce rządzi PiS, co sprawia, że niektórzy z nas mogą mieć mieszane uczucia co do przyszłości. Ale nie martwcie się! Wszystko…”.

MW: Nie można jakoś mniej ostrożnie? Nasypać językowi soli pod ogon? Dmuchnąć język w ucho…

A.I. (nagle przechodzi na angielski): An error occurred. If this issue persists please contact us through our help center. (Wystąpił błąd. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego centrum pomocy).

MW: …zmusić do galopu. Tylko żadnego dręczenia zwierząt!

A.I.: Too many requests, please slow down. (Za dużo próśb. Zwolnij).

MW: To może ja powiem wierszyk, a ty go przerobisz na list motywacyjny z prośbą o pracę w Banku Światowym?

„Jaskółeczko, porzuć chmury,/W obce nie leć kraje./Czarny gawron, choć ponury,/W ojczyźnie zostaje.