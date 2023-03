Powrót Alojzego Bąbla

Zanim my ludzie zaczniemy uczyć się wspólnie ze sztuczną inteligencją, czytajmy stare, mądre książki, aby przygotować się na konsekwencje najnowszej ludzkiej pomysłowości.

Zgubił się pan pod własnym domem? – zapytała sąsiadka, zaglądając mi przez ramię, gdy próbowałem wpisać nazwę w mapy Googla.

– Szukam szewca – odpowiedziałem, walcząc na zimnie z niepowiększającym się ekranem. – Usługi szewskie w Katowicach! – zawołałem zdesperowany do ekranu.

– No przecież na Kościuszki jest od zawsze – odpowiedział mi tylko głos sąsiadki.

– Wiem, że był, ale wolałem sprawdzić, czy nie zlikwidowany albo przeniesiony. Tu wszystko aktualizują – stuknąłem w martwy chwilowo aparat.

– No, jak tak, to już nie ma sensu się uczyć i niczego pamiętać. Poza tym można było zapytać mnie – dodała niespodziewanie urażona i zostawiła mnie z głuchym telefonem.

Na zakończenie ubiegłego semestru zadałem studentom do napisania esej mający objaśnić dziwny fragment „Lalki”, w którym pan Ignacy zanotował w swoim prywatnym katalogu, że subiekt Mraczewski był w operze z Matyldą i siedzieli w ósmym rzędzie. Jak podaje narrator, „w tym samym katalogu również posiadają notatki dwaj inni jego koledzy, a także inkasent, posłańcy, nawet – służący Paweł. Skąd Rzecki znał podobne szczegóły z życia swych współpracowników? Jest to tajemnica, z którą przed nikim się nie zwierzał”. I nie zwierzy się do końca powieści. Zaproponowałem studentom, aby spróbowali rozwiązać tę tajemnicę, używając do tego „sztucznej inteligencji”, czyli programu GPT. Zapewniłem, że ocenię pracę tak samo, jakby była w całości ich własna. Jedni skorzystali, inni nie; żaden z esejów nie był w całości napisany przez program. Dwa wnioski płynące z lektury tych prac były dla mnie alarmujące. Otóż ani jeden esej stworzony przy pomocy podstawowej wersji GPT przez nieprzeszkolonych użytkowników nie został oceniony negatywnie i wszystkie były napisane dużo bardziej poprawnie językowo niż prace przygotowane przez studentów samodzielnie.