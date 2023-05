Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Majówka i po majówce. W okładkowym tekście piszemy o pojawiającej się co jakiś czas w polskiej polityce tzw. trzeciej sile, antysystemowcach, wolnościowcach, partiach protestu, które po dobrym początku szybko więdną.

Rzeczywistość znowu mocno ruszyła. Proponujemy Państwu zatem nową porcję aktualnych i różnorodnych tematów w najnowszej „Polityce”. Między innymi:

• Co jakiś czas pojawia się w polskiej polityce tzw. trzecia siła, antysystemowcy, wolnościowcy, partie protestu. Po dobrym początku szybko więdną, upadają, roztapiają się w starych ugrupowaniach – dlaczego tak się dzieje, rozważa Mariusz Janicki.

• Minister Czarnek chce dyscyplinować uczonych, do czego pretekstem ma być „nieprawomyślność” wypowiedzi prof. Barbary Engelking na temat sytuacji Żydów w okupowanej Polsce w czasach II wojny – co PiS może zrobić polskiej nauce, opisuje Joanna Podgórska.

• Czy można zmienić polski ustrój tak, aby polityczna wojna nie była tak ostra i dewastująca życie publiczne? Czy może pomóc w tym większe usamorządowienie i decentralizacja kraju – o tym w rozmowie Jacka Żakowskiego z prof. Maciejem Kisilowskim.

• Rzeszów – miasto przyfrontowe, wojenna stolica Polski, główny hub militarnej pomocy NATO dla Ukrainy – jak to wygląda na co dzień, co sądzą o tym mieszkańcy tej rozrastającej się podkarpackiej metropolii – pisze Jagienka Wilczak.