Tragiczna zbrodnia na Kos. PiS łapie głosy, Morawiecki gra sędziego

Trzy dni po znalezieniu ciała 27-letniej Anastazji Rubińskiej 32-letni Banglijczyk usłyszał zarzut zabójstwa Polki. Nowych dowodów dostarczył człowiek, który dał mu – bezdomnemu – schronienie. To Pakistańczyk.

Ciało Anastazji znaleziono sześć dni po zaginięciu dziewczyny. W stanie rozkładu, nagie, częściowo owinięte prześcieradłem, częściowo przykryte gałęziami, w miejscu, które wcześniej było kilkukrotnie sprawdzane podczas poszukiwań z udziałem służb i wolontariuszy. Grecka policja, która początkowo nie chciała przyjąć zgłoszenia o zaginięciu Polki pracującej w jednym z hoteli w turystycznej miejscowości Marmari na wyspie Kos, dzięki miejskiemu monitoringowi szybko namierzyła i zatrzymała 32-letniego Salahuddina S. z Bangladeszu. Mężczyzna jak na razie jest jedynym podejrzanym w sprawie zabójstwa 27-letniej kobiety – wiadomo, że została uduszona, choć nie wiadomo jak – rękoma czy z pomocą np. sznura. Salahuddin S. został tymczasowo aresztowany. Jak mówi pełnomocnik rodziny Anastazji Rubińskiej, mecenas Jarosław Kowalewski, jego zeznania, które zmienił kilka razy, stoją w sprzeczności z zebranym materiałem dowodowym. Inne osoby, z którymi Anastazja spędziła ostatnią noc swojego życia, pozostają do dyspozycji greckiej policji i prokuratury. Mają zakaz opuszczania wyspy. Do Polski wrócił chłopak Anastazji, do którego wysłała ostatniego esemesa z prośbą, by odebrał ją z miejsca, które oznaczyła w telefonicznej lokalizacji. Kiedy przyjechał, dziewczyny jednak już tam nie było.

Tragedia i polityka

Premier Mateusz Morawiecki 19 czerwca, po ujawnieniu informacji o znalezieniu ciała zaginionej Polki, napisał na Twitterze: „Jestem wstrząśnięty brutalnym morderstwem 27-letniej Anastazji. Sprawca musi ponieść bardzo surowe konsekwencje. Dlatego zwrócimy się do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary”. Tego samego dnia minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że w związku z zabójstwem polecił wszczęcie śledztwa.