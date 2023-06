Seans z prelekcją

Dawno nie byłem na seansie poprzedzonym prelekcją. Tym razem, zanim zrobiło się ciemno, prelegent wszystko objaśnił. Przedstawił sylwetkę reżyserki, przybliżył kontekst. Potem zapewnił, że w nas wierzy.

– Mam nadzieję, że państwo nie będziecie jak publiczność na „Nowych Horyzontach”. Tam wychodzili w połowie – poskarżył się i poczułem, że w całym dziewiątym rzędzie budzi się duch rywalizacji. W ósmym i dziesiątym też.

Z grubsza wiedziałem, co nas czeka. Czytałem opis naszpikowany imiesłowami: bohaterką filmu jest „uwięziona w kieracie domowej rutyny samotna matka, dorabiająca prostytucją, chowająca zdobyte w ten sposób pieniądze w wazie do zupy”.

– Trzy godziny z hakiem, ale koniecznie trzeba dotrwać do końca – mówili znajomi, którzy widzieli to już wcześniej.

Co drugie przedstawienie teatralne trwa dzisiaj sześć godzin, jednak w przypadku filmu nawet połowa tego czasu budzi grozę.

• • •

Chantal Akerman urodziła się w 1950 r. Miała 25 lat, kiedy nakręciła „Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles”. (Tytuł to nazwisko i adres bohaterki). Film jest dość niesamowity. Akerman komponuje długie, statyczne kadry. Nie stosuje zbliżeń. Nie uznaje muzyki w tle. Skąpi oświetlenia. Kiedy aktorka gasi lampę, ekran pogrąża się w ciemności. Legendarne sceny zmywania, obierania ziemniaków i pastowania butów rozgrywają się w czasie rzeczywistym. W 2022 r. krytycy uznali, że to najlepszy film w historii kina (w każdym razie tak wskazał ranking Brytyjskiego Instytutu Filmowego, opublikowany w magazynie „The Sight and Sound”).

• • •

Bez przesady z tym czasem rzeczywistym. W trzech godzinach zmieściły się prawie trzy dni. Pierwsza godzina upłynęła nam w skupieniu. Trochę jakbyśmy oglądali instalację wideo w galerii sztuki albo instruktażowe nagranie z połowy XX w. Portret idealnej gospodyni we wnętrzu. Przed naszymi oczami rozwijała się historia o władzy przedmiotów.