Agencja Niemania Mienia. Polska oddała Ukrainie masę sprzętu, sobie zostawiła rozwalony

W sytuacji, w której Ukraina zasysa niemal wszystko, co ma jakąkolwiek wartość bojową, Agencji zostają niechciane okruchy.

Polska podsumowała swój wkład w wojnę w Ukrainie. Jak na kraj, który sam z trudem i gigantycznymi poślizgami modernizuje własną armię, to zaangażowanie jest całkiem imponujące. Zdaniem wiceministra MON Cezarego Tomczyka przełożyło się na 3,5 mld euro w darowanym sprzęcie. Co prawda pomoc Stanów Zjednoczonych to 79 mld dol., ale największa armia świata raczej tego nie odczuła. W Polsce zaś odczuli to nie tylko żołnierze, którym dosłownie wyciągano sprzęt z garaży i z dnia na dzień zostawali bez niczego. Ale rykoszetem dostała jeszcze Agencja Mienia Wojskowego, której działalność przez lata opierała się na sprzedaży sprzętu z demobilu.

W sytuacji, w której Ukraina zasysa niemal wszystko, co ma jakąkolwiek wartość bojową, Agencji zostają niechciane okruchy. W efekcie na przygotowany na 7 lutego kolejny przetarg oferta jest co najmniej skromna. 24-letni Lublin, na tle 38-letniego Stara z rozwalonymi światłami, prezentuje się jeszcze dość żwawo. Ale z ceną wywoławczą 3,6 tys. zł szans na nowe życie w cywilu raczej nie ma. Jeszcze bardziej dyskusyjna jest wycena na 6 tys. zł za Tarpana Iveco w wersji ambulans, który nawet na zdjęciu ma wyraźnie przekoszone prawe koło, trzymające się bardziej na słowo honoru. Za to nieźle trzyma się go rdza. Oficjalne stanowisko Agencji można sprowadzić do stwierdzenia: tak krawiec kraje, jak materiału staje.

Tąpnięcie widać po samych liczbach. W 2020 r. AMW przejęła od wojska sprzęt za niemal 20 mln zł. W roku inwazji Rosji na Ukrainę wartość przejętego majątku ruchomego zmalała do 12,3 mln zł. Sytuacja stała się na tyle trudna, że w styczniu 2023 r. AMW zamknęła swój sklep stacjonarny, który kilka lat wcześniej z pompą otwierała w Warszawie. – Placówkę zamknięto z przyczyn ekonomicznych i zmniejszającej się liczby pozycji asortymentowych ujętych w zatwierdzonych „Planach przekazywania AMW trwale zbędnych rzeczy ruchomych” – napisało biuro prasowe Agencji.