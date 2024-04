Współpraca rolna Polski i Ukrainy w Unii Europejskiej

Ostatnie miesiące obfitowały w wydarzenia pogarszające wzajemne relacje w handlu rolnym Polski i Ukrainy. Utrzymywanie zakazu importu zbóż przez polski rząd, rolnicze protesty w całym kraju i wysypywanie ukraińskiego zboża, nie wniosły wiele optymizmu do naszych wzajemnych relacji.

Wszystkie te zdarzenia miały miejsce pomimo korzystnych dla Polski ogólnych wyników w handlu z Ukrainą – w zeszłym roku zanotowaliśmy 31 mld zł nadwyżki. Faktem jest, że Ukraina posiada istotne przewagi w produkcji rolnej. Pytanie, czy to rzeczywiście ma decydujący wpływ na sytuację i trudności naszych producentów rolnych.

Najmocniej wybrzmiały wezwania do promowania w publicznej dyskusji nie emocji, lecz faktów. Te nie pozostawiają wątpliwości – na ceny zbóż w polskich skupach w znikomy sposób wpływa import z Ukrainy, decydują o nich światowe giełdy i nadpodaż surowca (głównie z Rosji i Ameryki Południowej). Ziarno zza naszej wschodniej granicy jest produkowane głównie z myślą o odbiorcach w Hiszpanii, we Włoszech oraz w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Inwestycje w naszą infrastrukturę kolejową i portową mogą wspomóc nie tylko tranzyt ukraińskich towarów, ale także rozwój naszego eksportu rolno-spożywczego. Jak wskazywał prof. Walenty Poczta, jedynie dodawanie własnej wartości do surowca pozwala uniezależnić się od prostej gry podaży i popytu na rynkach międzynarodowych.

Troska o zabezpieczenie interesów polskich rolników mocno wybrzmiała podczas interwencji pana ministra Czesława Siekierskiego, który większe wyzwania widzi w przyszłym ułożeniu unijnych relacji rolnych, po akcesji Ukrainy do wspólnego rynku. Na razie jest to odległa perspektywa, któr