Ung. Wilkinsonii

„Epoka powojenna minęła. Żyjemy w nowych czasach: w epoce przedwojennej” – ogłosił premier Tusk.

Wiosna w Warszawie jest wesoła i bezmyślna jak pies spuszczony ze smyczy. Wszędzie jej pełno. Wiosną Warszawa na chwilę staje się tym miastem z piosenek. Widokiem z kalendarzy i pocztówek. Okładką albumu wręczanego zagranicznym delegacjom i laureatom międzyszkolnych konkursów.

Wkrótce wszystko utonie w zielonej masie. Na razie oglądamy próbki nowego tynku na starej elewacji. Wspólnota lokatorów nie potrafi wybrać. Próbuje różnych kolorów i kształtów. Liście pomarańczowe, liście żółte, liście fluorescencyjne jak kamizelka ostrzegawcza, liście różowe, czerwonobrązowe, czerwone, białe. Liście lepkie, wilgotne, poskręcane, ażurowe, nitkowate, włochate. O tej porze roku żałuję, że nie jestem malarzem. Kompletnie bez sensu, bo malarze już dawno nie zajmują się takimi rzeczami.

Tej wiosny politycy krążą po świecie. Jedni kierują się do Pekinu, inni do Nowego Jorku. Robią tajemnicze miny, coś sobie obiecują, coś przyrzekają. Podpisują tajne protokoły i szykują największą na świecie układankę z domina. Trwa spór o to, kto popchnie następną kostkę.

Izrael masakruje Gazę. Rosjanie idą na Charków. Chińczycy szykują się na Tajwan. Wojna z Iranem wisi w powietrzu. Polski rząd radzi, jak spakować plecak ewakuacyjny (pewnie do Rumunii). Przyjaciele mimochodem wspominają, że opróżnili piwnicę albo odnowili znajomość z jakimś gościnnym Holendrem lub Duńczykiem.

Przez rok czekałem na wiosnę, a teraz nie wypada o niej pisać. Wiosna stanowi naruszenie ustawy o szczególnej powadze w okresie wojen i niepokojów. Publicyści poruszają wyłącznie ważne Tematy i Zagadnienia. Wypowiadają się o Sprawach. Zajmują Stanowiska. Głupio mi z tą wiosną.

