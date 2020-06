Nie my udomowiliśmy psy. One zrobiły to same i dzięki temu, pod pewnymi względami, stały się bystrzejsze od szympansów.

To było jedno z najbardziej zaskakujących ubiegłorocznych spotkań w Białym Domu. 25 listopada prezydent Donald Trump wraz z żoną Melanią i wiceprezydentem Mikiem Pence’em wystąpili przed kamerami w towarzystwie psa o imieniu Conan i jego opiekuna. O zwierzęciu, członku wojskowej jednostki specjalnej Delta Force, już wcześniej zrobiło się głośno w mediach. 27 października 2019 r. Conan – samiec rasy malinois zaliczanej do belgijskich psów pasterskich – wziął udział w tajnej operacji o kryptonimie „Kayla Mueller” na terenie Syrii.