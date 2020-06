Uwaga na cukier!

Wakacje to dobra okazja, by uważniej przyjrzeć się swoim dzieciom i bez pomocy lekarzy wykryć objawy choroby, które na co dzień łatwo zlekceważyć.

Pierwszy pacjent, który otrzymał zastrzyk insuliny, znacząco różnił się wiekiem i wyglądem od osób, jakie w powszechnym mniemaniu najczęściej zapadają na cukrzycę. Miał tylko 14 lat i nie był otyły. Przed przyjęciem do szpitala w Toronto w styczniu 1922 r. leczono go tak, jak wówczas potrafiono najlepiej – dietą głodową, która miała łagodzić objawy wywołane podwyższonym poziomem cukru we krwi. Chłopak był jednak w stanie skrajnego wycieńczenia i ponieważ groziła mu śpiączka z powodu kwasicy, przyspieszyło to decyzję o podaniu insuliny, testowanej już wtedy na zwierzętach.