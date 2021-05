Jak czytać testy na pocovidową odporność

Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Przygotowanie materiału do wykonania oznaczeń przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

Jeśli ktoś myśli o zbadaniu odporności po zaszczepieniu przeciwko covid, mogą go dręczyć trzy pytania: jaki test wykonać, co mi powiedzą wyniki, no i czy w ogóle warto wydać te 130 zł?

Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19, uważa testowanie za dobry pomysł: – Jeżeli nie zareagujemy na szczepienie pojawieniem się odporności, to wirus nadal może nas zabić. A ze statystyk wynika, że z każdej setki ludzi 5–10 proc. nie odpowie na szczepienie na poziomie wystarczającym do tego, by się uodpornić. Nie ma jednak rekomendacji, by osoby zaszczepione takie testy robiły. Pewnie pojawiłyby się wtedy oczekiwania, aby podobnie jak za szczepionki pacjent nie musiał za nie płacić.