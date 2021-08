Wyścig ofiar

Gdyby zsumować wszystkie zbiorowości z USA, które uważają się za dyskryminowane lub za ofiary, liczba ta wyniosłaby prawie 400 proc. populacji kraju.

Po wielomiesięcznym nękaniu w internecie 14-letnia Hannah Smith z Leicestershire w Anglii odebrała sobie życie. Okrutne wiadomości docierały do niej przede wszystkim na portalu społecznościowym Ask.fm. Zdaniem rodziców dziewczynki to cyberprzemoc była główną przyczyną jej samobójczej śmierci 2 sierpnia 2013 r. Tę hipotezę zdawał się początkowo potwierdzać fakt utrudniania śledztwa przez zarządzających portalem. Z czasem jednak pojawiły się dowody na to, że hejt, który docierał do Hannah, pochodził… od niej samej.