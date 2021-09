Mumia, która mówi. Tajemnice „człowieka z lodu”

Ciało odkrytego 30 lat temu w Alpach hibernatusa to kopalnia wiedzy o nim samym i czasach, w których żył, ale również o nas. Dzięki Ötziemu możemy bowiem zrozumieć, jak wyglądała ewolucja kulturalna i biologiczna przez ostatnie 5300 lat.

Po szybkiej wspinaczce mężczyzna dotarł do lodowca Simlaun. Poczuł głód, więc przycupnął w załomie skalnym, osłonięty od wiatru, i wyciągnął z plecaka mięso koziorożca i jelenia oraz pszenny placek. Próbował się uspokoić, łudząc się, że zaprzestano pościgu. Nagle usłyszał, że ktoś go woła i adrenalina znowu uderzyła mu do głowy. Ledwo wstał, by się skryć, gdy poczuł w plecach dotkliwy ból, bo wypuszczona z 30 m strzała wbiła się głęboko w plecy. Upadając, uderzył się w głowę. Jego ciało i ekwipunek przetrwały w lodowcu przez 5300 lat, a zostało odnalezione podczas upalnego lata 1991 r.