Zagrożone czy groźne

Od jakiegoś czasu obserwuje się niepokojące zachowania gibraltarskich orek, które zdają się celowo atakować i niszczyć łodzie. Czy te morskie ssaki mszczą się na ludziach?

Orki żyjące u wybrzeży Kadyksu były niegdyś jedną z głównych atrakcji lokalnej turystyki. Zazwyczaj pozwalały zbliżyć się do siebie na pewną odległość, czasami wykazywały umiarkowane zainteresowanie statkami, ale nie na tyle duże, by podpływać do łodzi czy ich dotykać. Wszystko zmieniło się latem zeszłego roku. To właśnie wtedy zaczęto donosić o niepokojącym zachowaniu orek zamieszkujących wody Cieśniny Gibraltarskiej. Miały one wchodzić w nietypowe interakcje z łodziami: popychać je, uderzać o ich dno, obracać nimi, a także niszczyć ruchome elementy konstrukcyjne, w tym przede wszystkim stery.