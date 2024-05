Nastolatki czytają Pizgacza

Na czym polega fenomen pisarki Katarzyny Barlińskiej oraz platformy Wattpad?

Ciekawe, do kogo taka kolejka? – zastanawiał się Mariusz Szczygieł na Targach Książki w Poznaniu. Okazało się, że aż tysiąc nastolatek ustawiło się do Katarzyny Barlińskiej, publikującej jako Pizgacz lub P.S. Herytiera. Czytelniczki (byli też czytelnicy) trzymały w garści gruby tom z antyczną rzeźbą na okładce. To „Start a Fire. Runda druga”. Szczygieł napisał potem w mediach społecznościowych, że był to krzepiący widok, bo dowodził, że dzieciaki chcą czytać i może nawet w przyszłości nie przestaną.

Czytelnicy mają głos

Barlińska – Pizgacz – zaczęła pisać, kiedy miała 15 lat, teraz ma 20 (w 2022 r. – red.) i jest najjaśniejszą gwiazdą platformy Wattpad, obserwuje ją 129 tys. osób, a każdy z jej tekstów ma miliony odsłon. Z Wattpada trafiła do wydawnictw Editio i BeYa, które wydały „Start a Fire. Runda pierwsza” i „Start a Fire. Runda druga”, czyli dwie części pierwszego tomu jej przewidzianej na sześć części trylogii „Hell”; każda część to 600 stron tekstu. Obie rundy „SAF” trafiły na pierwsze miejsca listy bestsellerów Empiku. Barlińska, na stronie wydawnictwa przedstawiana jako studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, planuje wydać w ciągu dwóch lat 10 książek (do początku 2024 r. ukazało się siedem tomów cyklu Hell, w tym finałowy – red.). A potem? To się jeszcze zobaczy.

Platforma Wattpad ruszyła w 2006 r. i jest miejscem, w którym można publikować opowiadania, wiersze, fanfiction, czyli opowieści o idolach, a także pomysły na scenariusze filmowe. I – co najważniejsze – od razu dostaje się reakcje na swój tekst. Użytkownicy dodają swoje uwagi i przede wszystkim piszą, czy chcą czytać dalej.

Pizgacz vel Herytiera publikuje w odcinkach trzecią część trylogii „Hell”.