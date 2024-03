Czy siedzenie może być zdrowe?

Człowiek w pracy zwykle siedzi, a i w domu najchętniej zalega na kanapie. Jego kręgosłup odczuwa to wyjątkowo boleśnie.

Siedzenie to palenie naszych czasów, jest dla człowieka niemal zabójcze – przekonuje w jednym ze swoich wykładów na platformie TED Nilofer Merchant, amerykańska wykładowczyni Yale, Santa Clara i Stanford University oraz ekspertka od innowacji i strategii biznesowych, która pracowała dla największych firm z Doliny Krzemowej. Tylko jak zmienić coś, co robią wszyscy, codziennie i długo?

Z badań przeprowadzonych w Unii Europejskiej, opublikowanych w „International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity”, wynika, że ludzie spędzają w pozycji siedzącej po ok. 6 godzin dziennie. Średnio. W Luksemburgu czy Danii badani deklarują krótszy czas, ale Holendrzy, Portugalczycy czy Rumuni przyznają się nawet do 10 godzin dziennie. Z odpowiedzi wynika też, że dłużej siedzą mężczyźni niż kobiety, osoby w wieku 18– 39 lat i lepiej wykształcone. W dodatku wielu badanych nie biega, nie chodzi ani nie stoi na co dzień wystarczająco długo, aby skutki tak długotrwałego siedzenia zniwelować.

Ból powszechny

Tkwienie godzinami w jednej pozycji jest dla zdrowia człowieka bardzo ryzykowne. Spowalnia to nie tylko krążenie, lecz także cały metabolizm, więc organizm człowieka wolniej pozbywa się cukrów i tłuszczów. Wszystko to grozi nowotworami piersi, jelit, płuc i prostaty, kłopotami z sercem oraz cukrzycą. W tym kontekście bóle kręgosłupa, który lubi ruch, a siedzenie jest dla niego pozycją gorszą niż stanie, są może najmniej przerażające, ale dokuczliwe i w ostatecznym rozrachunku także niebezpieczne. Siedząc, w dodatku zwykle nieprawidłowo, człowiek naraża się na przeciążenie niemal każdego elementu kręgosłupa. Choćby dysk: tylna jego część jest rozszerzana, a przednia mocno ściskana, co powoduje jego odwodnienie. Dysk odzyskuje wodę z organizmu podczas snu, ale musi mieć na to czas.