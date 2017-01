Prenumerując „Politykę”, co tydzień otrzymują Państwo najważniejsze informacje o wydarzeniach politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych z kraju i ze świata.

Najkrótszy okres, na który można złożyć zamówienie to 3 miesiące, ale wysyłkę możemy rozpocząć od dowolnego numeru.

Szczegółowe informacje na temat warunków prenumeraty naszych tygodników uzyskają Państwo pod numerami:

tel. (0-22) 451 61 00, 451 61 77

faks: (0-22) 451 60 90, 451 61 64

e-mail: prenumerata@polityka.com.pl

Prenumeratę mogą Państwo opłacić:

1. Przelewem w banku lub na poczcie. Prosimy o wpłacanie odpowiednich kwot na podane niżej konto oraz o podawanie na przelewie bankowym lub pocztowym dokładnych danych imiennych i adresowych.

POLITYKA SP, Raiffeisen Bank Polska S.A.

18 1750 0009 0000 0000 1004 2763



2. Bezpośrednio w redakcji (ul. Słupecka 6, Warszawa)

3. W oddziałach RUCH S.A. i urzędach pocztowych na terenie całego kraju

4. Za pośrednictwem innych dystrybutorów: Kolporter S.A., Garmond Press oraz GLM Gajewski & Morawski



Uwaga! Warunki prenumeraty przez wyżej wymienione firmy mogą odbiegać od warunków prenumeraty redakcyjnej.

Prenumerata krajowa ekonomiczna

Cena 1 egz. Polityki w prenumeracie wynosi 6,5 zł. (poczta zwykła, krajowa)

- kwartał (13 wydań) - 84,5 zł

- pół roku (26 wydań) - 169 zł

- rok (52 wydania) - 338 zł

Prenumerata krajowa edukacyjna

Jest to specjalna oferta prenumeraty tygodnika „Polityka”, skierowana do szkół, studentów oraz nauczycieli.

Studenci i posiadacze kart EURO>26 i ISIC oraz szkoły i nauczyciele mają prawo do zniżki.



Warunkiem otrzymania prenumeraty ze zniżką jest przesłanie do redakcji faksem lub listownie kserokopii ważnej legitymacji studenckiej lub jednej z wymienionych wyżej kart razem z kopią dowodu wpłaty.



W przypadku prenumeraty dla nauczycieli i szkół, jeżeli prenumeratorem jest osoba fizyczna, prosimy o przesłanie faksem lub listownie kserokopii ważnej legitymacji nauczycielskiej. Oferta ważna jest również dla posiadaczy międzynarodowych kart nauczycielskich ITIC. Jeżeli odbiorcą jest szkoła, prosimy o przesłanie pisemnego zamówienia z pieczątką szkoły lub podpisem dyrektora placówki.



Uwaga! Prenumeratę edukacyjną „Polityki” ze zniżką można zamówić tylko w redakcji lub we wszystkich urzędach pocztowych na terenie kraju.

Cena 1 egz. „Polityki” w prenumeracie edukacyjnej wynosi 6 zł.

- kwartał (13 wydań) - 78 zł

- pół roku (26 wydań) - 156 zł

- rok (52 wydania) - 312 zł

Prenumerata krajowa priorytetowa

Cena 1 egzamplarza „Polityki” z dopłatą priorytetową wynosi 7 zł.

- kwartał (13 wydań) - 91 zł

- pół roku (26 wydań) - 182 zł

- rok (52 wydania) - 364 zł

Prenumerata zagraniczna

Najkrótszym okresem prenumeraty jest kwartał, ale wysyłkę możemy rozpocząć od dowolnego numeru. Prenumeratę mogą Państwo zamówić w siedzibie naszej redakcji w Warszawie, przy ul. Słupeckiej 6, za pośrednictwem naszego sklepu internetowego (www.sklep.polityka.pl) lub przelewem na konto:

POLITYKA SP, Raiffeisen Bank Polska S.A. 18 1750 0009 0000 0000 1004 2763



POLITYKA (przesyłka zwykła) POLITYKA (przesyłka priorytetowa) kwartał (13 wydań) 209 zł 309 zł pół roku (26 wydań) 409 zł 618 zł rok (52 wydania) 799 zł 1229 zł

Dodatkowe informacje na temat warunków prenumeraty redakcyjnej uzyskają Państwo pod numerami telefonów: tel. +48 22 451 61 00; 451 61 77, faks: +48 22 451 60 90, e-mail: prenumerata@polityka.com.pl.

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z oferty subskrypcji elektronicznego wydania Polityki. Prenumerata roczna pakietu Standard Polityki Cyfrowej to tylko 199 zł. Pełną ofertę znajdziecie Państwo na stronie: www.polityka.pl/cyfrowa