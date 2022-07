Polityka.pl to aktualizowany na bieżąco, reagujący na wydarzenia serwis internetowy „Polityki”

Polityka.pl oferuje wszystkie artykuły z tygodnika i wydań specjalnych oraz codziennie nowe jakościowe treści: teksty, komentarze, blogi i podkasty („Temat tygodnia”, „Kultura na weekend”, „Podkast seryjny”). Na Polityka.pl piszą (i mówią) autorzy dobrze znani czytelnikom wydań drukowanych – i nie tylko. Polityka.pl to również newslettery: najważniejsze i najgorętsze informacje wysyłamy czytelnikom każdego dnia, zapowiedzi numeru – co wtorek, nowiny kulturalne – co piątek, a co weekend czytelnicy otrzymują wybór najpopularniejszych artykułów z tygodnia. Wszystkie nasze treści są dostępne także w nowoczesnej i wygodnej aplikacji „Polityki” na smartfony – na wyciągnięcie ręki. Naszą siłą są wszechstronni autorzy, uznani specjaliści w swoich dziedzinach. Polityka.pl stawia sobie codziennie jedno kluczowe zadanie i wyzwanie zarazem: informować rzetelnie i ciekawie.