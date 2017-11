Najlepsze, klasyczne książki dla dzieci (w wieku od 4 do 7 lat)

Václav Čtvrtek, „Bajki z mchu i paproci” (od lat 4). Co sprawiło, że w Żwirku i Muchomorku zakochują się kolejne pokolenia dzieci? Może to, że chcą wszystkim pomagać? Że przytrafiają im się ciekawe i niezwykłe przygody? Że przyjaźnią się z dziwnymi i tajemniczymi leśnymi stworzeniami? Albo z powodu zabawnych czapeczek? W tej książce znajdziecie bardzo wiele śmiesznych i wzruszających historii o skrzatach i krasnoludkach, pięknie zilustrowanych przez Zdenka Smetanę.

Barbara Tylicka, Henryk J. Chmielewski, „Generał Ciupinek” (od lat 5). Choć w małych, sennych Łysobykach życie się toczy niespiesznie, to nikt tu nie może narzekać na nudę! Dba o to Ciupinek, dzielny i mądry urwis, który wraz z kolegami przeżywa wiele niezwykłych przygód, tocząc zażartą wojnę z wrogą bandą chłopaków z sąsiedztwa. Pełna humoru przygodowa opowieść, świetnie zilustrowana przez Papcia Chmiela.

Gianni Rodari, „Gelsomino w Kraju Kłamczuchów”, „Historyjki o Alicji, która zawsze wpadała w kłopoty” (od lat 6). Za sprawą Gelsomino, młodzieńca o wyjątkowo mocnym głosie, którego siła burzy budynki, wyruszamy w podróż do Kraju Kłamczuchów. W państwie tym znane nam słowa oznaczają coś zupełnie innego. Przewodnikiem po tej krainie jest kot Zoppino, który musi szczekać zamiast miauczeć. Poznamy także niezwykłe przygody filigranowej Alicji, która raz po raz przepada a to w budziku, a to w torcie na swoje siódme urodziny...

Polityka

„Wiersze współczesnych polskich poetów” (od lat 6). Dla dzieci wiersz to odkrywanie piękna polskiego języka. Dla dorosłych to często zaskoczenie, że po latach te same wiersze znaczą więcej i czytają się inaczej. Poezja to kształtowanie wyobraźni i rozbudzanie empatii, wzbogacanie języka o słowa, które pomagają wyrażać siebie. Ten wybór – najlepszych współczesnych wierszy dla dzieci – to otwarcie okna na poezję, dla której podobno nie ma miejsca w dzisiejszym świecie. Wśród autorów m.in. Joanna Kulmowa, Wanda Chotomska, Ludwik Jerzy Kern, Joanna Papuzińska, Michał Rusinek.