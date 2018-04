5 najciekawszych książek dla dzieci (polecamy na kwiecień 2018)

Astrid Desbordes (tekst), Marc Boutavant (ilustracje), Polcia i Helcia. Wielka przygoda, Wytwórnia. Uwielbiam książki dopracowane na każdym możliwym polu: fabularnym, wizualnym, edytorskim. A tak jest w przypadku „Polci i Helci”. To historia dwóch myszek, które wybierają się na trudną wyprawę – trudną oczywiście z ich mysiej perspektywy. Chcą zobaczyć, co kryje się po drugiej stronie wielkiej góry. Czytelnik, śledząc ich wędrówkę, jednocześnie podziwia wspaniałą grę kolorem i światłem, zmieniającym się od świtu do zmierzchu, a dodatkowo na zielonych łąkach znajduje rozproszone, kolorowe rośliny. Jakie to gatunki? Tego dowie się, przeglądając umieszczony na rozkładówkach zielnik. W „Polci i Helci” każdy detal ma znaczenie.