Czym się objawia afazja. Gdy mózg ma problem z językiem

Amerykański aktor Bruce Willis zakończył karierę z powodu afazji. Co to za choroba? Przypominamy rozmowę z dr hab. Emilią Sitek, psycholożką kliniczną i neuropsycholożką z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Oddziału Neurologii Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku.

Czym jest afazja i jak się objawia?

Terminem afazja określa się trudności w komunikacji językowej wynikające zazwyczaj z uszkodzenia lewej półkuli mózgu. Dotyczą one w większości przypadków nie tylko mówienia i rozumienia mowy, ale również czytania i pisania oraz ogólnych zdolności komunikacyjnych. Osoba z afazją niekiedy nie potrafi tego, co ma na myśli, zademonstrować gestem czy narysować. Może także mieć kłopot ze zrozumieniem złożonych konstrukcji gramatycznych typu: „Zanim zadzwonimy do Krysi, ugotujemy obiad”.