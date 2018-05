Kinga Tucholska Tożsamość poza Ja Ja poza sobą Czy człowiek powinien wierzyć we wszystko, co myśli o sobie.

123 RF Pytanie o prawdziwą naturę człowieka jest pytaniem o to, czym jest lustro, co jest elementarnym tłem, na którym wyłania się wszystko inne. Kiedy ktoś pyta o to, kim jesteś, a ty udzielasz rzeczowej, uczciwej i mniej lub bardziej szczegółowej odpowiedzi, to co właściwie robisz? Co się wtedy dzieje w twoim umyśle? Można powiedzieć, że opisujesz swoje Ja, na ile je znasz, podając najbardziej istotne fakty, które w jakiś sposób oddają istotę twojej tożsamości. „Jestem Kasia. Jestem kobietą, matką, życzliwą osobą, choć bywam czasem złośliwa. Jestem prawniczką, buddystką, wegetarianką”. Kiedy człowiek to robi, wytycza w swoim umyśle granicę.

Poza są rzeczy, które uważają za swoje (mój dom, moje ubrania, moja praca), ale nie są one nimi. Można by pomyśleć, że granica skóry jest tak realna i oczywista, że żadne inne rozgraniczenia nie są praktycznie możliwe. Tymczasem jednak większość ludzi wykreśla jeszcze jedną, bardziej nawet istotną, granicę przebiegającą wewnątrz ich organizmu. Aby sprawdzić, czy tyczy się to ciebie, odpowiedz na pytanie: Czy czujesz, że jesteś ciałem, czy raczej że posiadasz swoje ciało? Większość ludzi czuje, że je posiada, mniej więcej na tej zasadzie, na jakiej są właścicielami auta czy domu. Ciało wydaje się nie tyle „mną”, ile „moje”, a to, co jest „moje”, z definicji pozostaje na zewnątrz granicy pomiędzy Ja i nie-Ja. Człowiek utożsamia się w ten sposób z pewnym tylko aspektem swego organizmu. Element odczuwany jako „prawdziwe Ja”, określany jest mianem umysłu, psychiki, ego. Nie istnieją żadne przesłanki biologiczne dla dokonania radykalnego rozróżnienia na umysł i ciało, psyche i soma, jednak podział ten jest powszechnym doświadczeniem. Idea siebie samego – czyli ego – pojawia się u ludzi stopniowo, pod wpływem wychowania i innych doświadczeń społecznych. Skutkuje to przekonaniem, że Ja to umysł generujący myśli i powiązane z nimi emocje, kontrolujący działania, który dysponuje swoim ciałem jak jeździec dosiadający konia. Terytorium ego czy umysłu także można przeciąć innego rodzaju linią graniczną, zawężając granice Ja i nie-Ja tylko do pewnych obszarów ego. Można utożsamiać się tylko z wybranymi elementami swej psychiki. Aspekty ego, które się nie podobają, są niezrozumiałe lub nieuznawane przez innych, zostają przerzucone poza granice muru między Ja a nie-Ja, w obszar określany mianem cienia. Zniekształcony w ten sposób i zubożały autowizerunek to persona. Wszystkie niepożądane aspekty ego wydają się z jej perspektywy zewnętrzne, obce, nienależące do Ja. Ego zostaje podzielone granicą, wskutek czego w odczuciu danej osoby „prawdziwe Ja” jest jeszcze mniejsze (pod tym szyldem znajduje się już tylko to, co może być zaakceptowane), rozrosło się natomiast obce nie-Ja. Jest jeszcze jeden rodzaj linii granicznej, na który zwraca uwagę nieliczna grupa teoretyków i badaczy osobowości – granica związana z tzw. zjawiskami transpersonalnymi. Transpersonalność oznacza, że pewne istotne dla określenia własnej tożsamości zjawiska zachodzą w osobie, ale w jakimś sensie też ją transcendują, pozwalając jej wykroczyć poza jednostkowe istnienie. Większości ludzi zdarzają się choćby drobne przebłyski transcendencji. Nagle poczują się szczególnie lekko, w harmonii ze wszystkim, zobaczą jaśniej, wyraźniej, stopią się w jedno z muzyką, z wykonywaną czynnością lub ukochaną osobą. Przez chwilę trwają w poczuciu głębokiego połączenia ze wszystkim. Na istnienie Ja transpersonalnego, doświadczeń odbieranych jako własne, a równocześnie przekraczające jednostkowe Ja, zwrócili uwagę po raz pierwszy, związani początkowo z psychoanalizą, Carl Jung i Roberto Assagioli. Obaj uznawani są – wraz z Abrahamem Maslowem, psychologiem humanistycznym, który zajmował się m.in. badaniem doświadczeń szczytowych (mistycznych) – za prekursorów tzw. psychologii transpersonalnej, uznanej za czwartą falę w rozwoju psychologii. Na fali świadomości Nowa fala (kolejna: po psychodynamicznej, behawiorystycznej i humanistycznej) w rozwoju myśli psychologicznej wezbrała pod koniec lat 60. XX w., skłaniając teoretyków osobowości do rewizji i poszerzenia dotychczasowej wiedzy o człowieku. Stało się to pod wpływem rozwoju społeczno-kulturowego Ruchu Potencjału Ludzkiego, wpływu psychologii Wschodu, rozwijającej się psychologii duchowości i upowszechnienia praktyk poszerzania świadomości (jogi, zen, szamańskich technik transowych, różnych odmian kontemplacji i medytacji) oraz badań nad środkami psychodelicznymi i zmienionymi w ich efekcie stanami świadomości. Według zwolenników orientacji transpersonalnej kategorie, takie jak Ja, ego czy osobowość, nie są istotne z punktu widzenia tego, kim człowiek naprawdę jest. W rzeczywistości stanowią one raczej przeszkodę, zaciemniają prawdziwy obraz rzeczywistości. Z perspektywy tych uczonych zdrowe funkcjonowanie jest efektem nie tyle wykształcenia ego i stabilnej tożsamości, ile ich porzucenia i przekroczenia. Rozwój to przede wszystkim poszerzanie własnych granic, zwiększanie zakresu świadomości, uznanie istnienia głębszych i rozleglejszych poziomów swego Ja. Ego, indywidualna psychika czy też osobowość stanowią, z punktu widzenia psychologów transpersonalnych, iluzję i pułapkę. Są przeszkodą w poznaniu prawdziwego spektrum świadomości (włącznie z „wyższymi” jej stanami czy też głębszymi poziomami). Stąd ważne jest, by przestać się z Ja identyfikować i wyjść poza nie. Jak to jednak zrobić? Co można znaleźć poza granicami ego? Mapę całego „terytorium” świadomości opracował Ken Wilber, wzbudzający w środowisku akademickim wiele kontrowersji amerykański filozof i psycholog. Jego prace spotykają się z krytyką niektórych akademików, szczególnie tych zorientowanych scientystycznie, jako dokonujące zbyt swobodnych syntez i niezobiektywizowane w badaniach empirycznych. Wśród psychologów transpersonalnych i integralnych uchodzi on jednak za autorytet. W opracowaniach „Spektrum świadomości” oraz „Niepodzielone” Wilber przedstawia koncepcję, przywołaną na początku tego artykułu, zgodnie z którą każdej osobie dostępny jest nie jeden, a wiele poziomów tożsamości. Każdy kolejny poziom odzwierciedla zawężenie czy ograniczenie tego, co dana osoba odczuwa jako swoje Ja, swą prawdziwą tożsamość, swą odpowiedź na pytanie, kim jestem. Tworzą one tzw. spektrum poziomów świadomości. Różne nurty w rozwoju myśli psychologicznej, z punktu widzenia Wilbera, odnoszą się do różnych warstw świadomości, czyli poszczególnych pasm owego spektrum, opisując ich specyfikę i dając wskazówki, jak je przekroczyć. Tożsamość dybuka Podstawą poczucia Ja jest dla znakomitej większości ludzi działanie ich umysłów. Kartezjańskie „Myślę, więc jestem” stanowi tego znakomity wyraz. W miarę jak człowiek dorasta, wyrabia sobie myślowy obraz tego, kim jest i jaki jest. Temu „widmowemu” Ja Zygmunt Freud nadał miano ego. Jego tworzywem jest działalność umysłu i tylko nieustanne myślenie (tworzenie interpretacji, wyrażanie przekonań, wyobrażanie sobie, planowanie) trzyma je przy życiu. Ego rozkwita w czasie – spoglądając w przeszłość (trzyma się wspomnień jako rękojmi, że istniało wczoraj, a zatem przypuszczalnie będzie istniało jutro) i przyszłość (w niej jest nadzieja na spełnienie i przetrwanie). Ten mentalny autowizerunek nie jest zbyt precyzyjny. Mogą w nim zostać pominięte niewygodne – z różnych powodów – aspekty. Stworzyć adekwatny obraz siebie to nic innego, jak uzyskać dogłębną świadomość tych aspektów Ja, o których istnieniu wcześniej się nie wiedziało, albo do których wolało się nie przyznawać. Drogą do tego jest, według psychologii głębi, uznanie swojego cienia. Nie oznacza to, że trzeba wprowadzić w czyn przeciwieństwa swoich pragnień – należy je sobie tylko uświadomić. Jeśli czujesz, że kogoś bardzo nie lubisz, bądź świadomy tej cząstki siebie, która czuje sympatię do tej osoby. Jeżeli jesteś szaleńczo zakochana, bądź świadoma tej cząstki, której obiekt twej miłości jest zupełnie obojętny. Jeśli nienawidzisz jakiejś swojej przypadłości, bądź świadomy tego aspektu siebie, który się tym symptomem w sekrecie rozkoszuje. To trudne, więc może wymagać przewodnika w postaci terapeuty. Klasyczną terapią na poziomie ego (tj. taką terapią, która pomaga osobie utożsamiającej się z własną personą przejść na poziom ego) jest psychoanaliza i podejścia pokrewne. Bardzo skutecznymi i zdecydowanie dającymi szybsze efekty metodami są opracowana przez Erica Berne’a analiza transakcyjna czy klasyczna terapia poznawcza Aarona Becka. Pozwalają one uchwycić momenty, w których osoba unika konfrontacji ze swoją „ciemną” czy też ukrytą stroną (wykazuje przed nią opór, mówiąc językiem Freuda) lub nie uświadamia sobie założeń, którymi się kieruje w działaniu (według Berne’a i Becka). W efekcie udaje się przesunąć granicę pomiędzy nieświadomym a świadomym, rozszerzając tym samym obszar tego (tj. właściwości, myśli, impulsów, emocji), z czym osoba się identyfikuje. Wilber pisze o tym obrazowo, jak o przeprowadzce z ciasnego mieszkania (poziom persony) do komfortowej willi (poziom ego). Jednak i w niej, prędzej czy później, może okazać się niewygodnie. Nawet najzdrowsze ego generuje cierpienie (towarzyszy mu ciągły lęk przed unicestwieniem i ciągłe niezadowolenie, nienasycenie). Jest bezwładne i niełatwo poddaje się zmianie. Prześladuje jak dybuk, zły duch, widmo. Zalewa potokiem myśli, przed którymi nie sposób uciec, chyba że w sen lub zamroczenie alkoholem czy innymi środkami psychoaktywnymi. Skazuje na ciągłe myślenie, odbieranie świata nie bezpośrednio, ale przez pryzmat uprzednich doświadczeń, interpretacji i idei. Dające ulgę rozszerzenie pola egotycznej świadomości, uwolnienie od tyranii ego, może nastąpić poprzez identyfikację z organizmem, który stanowi zespolenie ego i ciała. W jaki sposób znieść granicę między umysłem a ciałem? „Tego pęknięcia – jak stwierdził Alexander Lowen, twórca podejścia bioenergetycznego w psychoterapii – nie uleczy wiedza na temat procesów (...) zachodzących w organizmie. Wiedza jest bowiem zjawiskiem powierzchownym i sama należy do sfery ego. Należy odczuć płynący w ciele nurt życia. Aby tego dokonać, trzeba jednak zliberalizować władzę ego, aby głębinowe zjawiska cielesne mogły dotrzeć na powierzchnię”. Problem jednak w tym, że często człowiek nie potrafi już nawet odczuć swych nóg czy żołądka, potrafi tylko o nich myśleć, przekładać odczucia na pojęcia i obrazy. To jeden z najważniejszych mechanizmów odpowiedzialnych za utrwalenie rozszczepienia umysłu i ciała. Jeśli uda się go zniwelować, wyłania się kolejne pasmo świadomości, obszar, na którym można budować swoją tożsamość, co – wracając do metafory Wilbera – jest jak przeprowadzka z willi (ego) do rozległego pałacu (organizmu). Tożsamość centaura Oto jedna z technik nawiązywania kontaktu ze swoim ciałem, zaproponowana przez Wilbera: Połóż się na plecach, zamknij oczy. Oddychaj swobodnie i głęboko, dopuść do siebie odczucia cielesne. Nie wymuszaj żadnych doznań, nie staraj się odczuwać niczego konkretnego, tylko pozwól, by twoja świadomość krążyła swobodnie po całym organizmie i rejestrowała wszelkie odczucia, przyjemne i nieprzyjemne, obecne w różnych częściach ciała. Czy odczuwasz na przykład swoje stopy? Serce, oczy, pośladki, genitalia, czaszkę, przeponę? Co czujesz w płucach, blisko kręgosłupa? Zwróć uwagę, które części ciała wydają się żywotne, silne, lekkie, rozluźnione, wrażliwe, a które zdają się ciężkie, spięte, bolesne lub bez życia. Spróbuj nie opuszczać świadomością ciała przez 5 minut. A teraz kolejny krok ćwiczenia: nadal leżąc z ramionami po bokach, nogami lekko rozsuniętymi i zamkniętymi oczami, weź głęboki, powolny wdech, jakbyś chciał wypełnić powietrzem całą klatkę piersiową i brzuch w okolicach przepony. Możesz sobie pomóc wyobrażeniem, że są one wyścielone gumą, a ty starasz się nadmuchać ją jak balon. Jeśli w którymś miejscu nie czujesz od środka ucisku nadmuchanego balona, zaczerpnij jeszcze trochę powietrza. Powtórz to kilka razy. Zwróć uwagę, czy wypełniony balonem obszar odczuwasz jako jedną całość, czy też wydaje ci się rozczłonkowany na klatkę piersiową, brzuch, miednicę, nogi. Czy jesteś w stanie skierować oddech aż do palców stóp? Mimo drobnych bolesności i napięć w przestrzeni całego balonu powinno wystąpić odczucie subtelnej witalnej przyjemności. Przy wydechu nie wydmuchuj jej z siebie, lecz rozcieńcz ją w ciele – przyjemność ta powinna się potęgować przy każdym kolejnym cyklu. Dla większości osób jest to trudne zadanie, raz po raz narzucają im się myśli, a oni podążają za nimi, uciekają w marzenia, zaczynają snuć plany. Dla niektórych trudne bywa uświadomienie sobie, że podczas oddychania nie czują prawie nic. Do sprawdzonych form pomocy, pozwalających osiągnąć i rozwijać ten poziom świadomości, usuwając rozdźwięk między ego a ciałem, należą terapie humanistyczne (np. skoncentrowana na osobie terapia Carla Rogersa), terapia Gestalt Fritza Perlsa, bioenergetyka Alexandra Lowena oraz praktyka jogi (jako ścieżki rozwoju duchowego). W terapiach koncentrujących się na organizmie jako całości nie nakazuje się tworzenia wolnych skojarzeń ani nie nakłania się do wspominania przeszłości, jak to było zale

