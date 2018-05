Violetta Krasnowska Lech Dyblik o ego artystów Nie chce mi się podobać Lech Dyblik o tym, czy trzeba mieć wybujałe ego, żeby być aktorem.

Leszek Zych/Polityka Lech Dyblik Violetta Krasnowska: – Przed chwilą, podczas spotkania z młodzieżą warszawskiego liceum, wspomniał pan o swoich aktorskich początkach. Szkolny teatr, krakowska PWST, zaraz po dyplomie angaż w Teatrze Narodowym. Tam spodziewał się pan czerwonych dywanów. Nie było ich, stąd frustracja. No i poszedł pan w gaz, na długo. Ucierpiało pana ego?

Lech Dyblik: – Powiedziałbym raczej o niespełnieniu ogromnych oczekiwań. Każdy startując w show-biznesie, a i w innych dziedzinach też, myśli o sukcesie.

To, kim jestem, nie wystarcza – myślałem jako nastolatek; muszę się wykazać czymś wybitnym, żeby koledzy mnie lubili i żeby świat mnie doceniał. Chciałem być na pierwszym planie, krótko mówiąc. Ale myślę, że powodem nie była chęć zaistnienia w show-biznesie, lecz przeświadczenie, że dopiero dokonując rzeczy niezwykłych, zostanę zauważony, zaakceptowany. Czyli małe ego? Tak, absolutnie niska samoocena. Zresztą ona stymuluje, co udowodniono naukowo. Dotykamy tu przy okazji zagadnienia pychy: jest kilkanaście jej stopni i chyba siódmy jest taki, że człowiek staje się niezwykle ambitny. Do Krakowa dostał się pan za pierwszym podejściem. Zresztą na 6. miejscu, bardzo dobrym, prawie na podium. Jak pan przekonał egzaminatorów, że nadaje się na aktora? Ja ich nie przekonałem, ja ich ująłem. Byłem w sytuacji beznadziejnej – nie chcieli mnie przyjąć, odesłali po pierwszym przesłuchaniu. Ujął się za mną jeden z profesorów: „Kto wam będzie grał robotników i chłopów?” – zapytał komisję. No to mnie cofnęli, jakby na dogrywkę, ale nadal nie chcieli. Bo na moim świadectwie maturalnym w uwagach było napisane, że byłem laureatem konkursów recytatorskich. Prosiłem moją wychowawczynię, żeby tego nie pisała, bo uprzedzono mnie, że w szkole teatralnej nie lubi się takich aktywistów ruchu amatorskiego. No i panie z komisji się tego czepiły. Ja się przeraziłem. Mówię: „Proszę Państwa, dla Państwa nie ma tego! Bo ja wiem, że wy nie lubicie takich ludzi i ja poprosiłem swoją wychowawczynię, żeby nie pisała tego, a ona zapomniała i napisała”. Na to panie z komisji: „No dobrze, ale wygrał pan te konkursy czy nie?”. „Wygrałem, ale wy nie wiecie o tym, ponieważ ja wiem, że wy tego nie lubicie”. To bardzo poważna rozmowa była. Oni w końcu zaczęli się śmiać, no i z tego wyniknął udany egzamin. Może przy tej wymianie zdań zobaczyli we mnie coś ludzkiego, a nie wyłącznie przerażonego młodzieńca. W wywiadzie, który przeprowadziła z panem przed kilku laty dla POLITYKI Joanna Podgórska, powiedział pan, że angaż do Teatru Narodowego dostał niejako psim swędem. Że załatwił to Jerzy Gruza, u którego pan zagrał jako student. Nawet tym Narodowym nie chce się pan chwalić jako własnym osiągnięciem. Bo prawda jest taka, że za tym stali Jurek Gruza i Janek Nowicki. Ja nawet takich marzeń nie miałem. A byłem tam. Parę lat. I złożył pan rezygnację. Nie podobało się panu grać na najważniejszej scenie w kraju? Nie podobało mi się to, że niewiele tam ode mnie zależy. Że mam ogromny potencjał, a jestem tam zaledwie jednym z kilkudziesięciu młodych. Że w sumie nic nie znaczy, czy tam jestem, czy mnie nie ma. Nie umiałem sobie wymyślić, że to będzie powolna droga dochodzenia do aktorskiego kunsztu. Nie. Ja chciałem spektakularnych rezultatów natychmiast, a miałem wrażenie, że to moje życie zawisło w próżni. I zaczęły się imprezy, balangi, spatify… Jednak rozbuchane ego. Wtedy już tak. Po latach myślę, że ego jest przyczyną tego, że człowiek czuje się nieszczęśliwy. Podstawowym powodem tego, że nie potrafi zaakceptować swojego życia. Aktor dodatkowo chce być na pierwszym planie, a sensem jego zawodowego życia jest udawanie kogoś innego i mówienie cudzym tekstem. Tu się nie zgadzamy. Nawet jeżeli gram jakąś rolę kostiumową, mówię językiem sprzed kilkuset lat, to i tak emocje w tej roli są moimi emocjami. Czyli eksponuje pan siebie? Tak. Poza tym grając najprzeróżniejsze role – choćby Badurę w Kiepskich – czasami mam okazję mówić o sprawach, które ja, Lech Dyblik, uważam za bardzo ważne. Mało tego – potrafię użyć do tego celu własnych słów. Mieliśmy taką scenę: żona Ferdynanda wyrzuca zdjęcie ślubne przez okno, a Badura oświadcza, że jej małżeństwo jest dla niego wzorowe. W tekście było: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza”, ja powiedziałem: „Pani Halino, co Bóg złączył, to człowiek, żeby się zesrał, nie rozłączy”. W ten sposób chciałem powiedzieć coś na temat bezapelacyjności tego, co Bóg pobłogosławił. Kazimierz Badura to menel-filozof. Jak się go panu gra? Mam ten komfort, że nie muszę niczego grać. To część mojej osobowości. Są aktorzy, którzy mocno się promują, wchodzą na różne „ścianki”, żeby dużo o nich mówiono i pisano. Czy pana zdaniem to, że ktoś jest często na Pudelku, przekłada się na sukces zawodowy? Gdyby tak było, to zważywszy, że w Polsce jest 15 tys. aktorów, mielibyśmy 15 tys. gwiazd. Poza tym drogi rozwoju zawodowego nie da się teoretycznie wymyślić. Tu dzieją się rzeczy niespodziewane, wiele jest dziełem przypadku. Myślę też, że trzeba mieć system wartości. Kiedyś dla mnie sukces zawodowy był najważniejszy – nie liczyła się żona, nie liczyły się dzieci. W tej chwili to jest jeden z elementów mojego życia, nie najistotniejszy i dzięki Bogu. Nie lubi pan paparazzich? To mnie nigdy nie dotyczyło, nawet dzieci miały o to do mnie pretensje. A tu, proszę: da się żyć, nie będąc na Pudelku. No i prawda jest taka, że ja nie robię nic takiego, co by mogło zainteresować jego czytelników. Jestem ojcem, ta sama żona od 38 lat, czym się tu chwalić? …a namówić pana na rozmowę trudno, bo jak inni niegwiazdorzący aktorzy pyta pan: a z jakiej racji mam się wypowiadać na ten czy inny temat? Dałem się namówić na rozmowę, gdyż temat mnie zaciekawił. Mam poczucie że udało mi się w paru wywiadach powiedzieć o sprawach, które uważam za ważne, rozmowa z Joanną Podgórską była dla mnie jedną z ważniejszych. Nic więcej nie mam do powiedzenia, nie chce mi się. Mało tego, udało mi się odkryć rzecz, która dotyczy chyba tematu naszej rozmowy. Josemaría Escrivá de Balaguer, założyciel Opus Dei, w jednym z aforyzmów o dojrzewaniu duchowym człowieka napisał, że punktem dojścia jest szarzeć i niknąć w tłumie. Bardzo mnie to poruszyło, bo sobie uświadomiłem, że moim punktem dojścia jest pchać się do przodu i stanąć w świetle reflektorów. I zacząłem zgłębiać, co to znaczy szarzeć i niknąć w tłumie, bo to jest mało efektowne – ustępuje się przecież pola innym. Ale zrozumiałem, że będąc w cieniu, na którymś tam planie, wcale nie czuję się gorzej, a wręcz przeciwnie, doskonale. Mało tego, to nie szkodzi mojej pracy zawodowej. Cały czas pracuję, a jeszcze mam czas, żeby np. uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą czy pośpiewać na ulicy. Kiedyś uwielbiał pan oglądać siebie w telewizji. „Pasłem się tym widokiem” – powiedział pan. A już od wielu lat nie mam telewizora – i da

