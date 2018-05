Joanna Cieśla Jak dziecko buduje obraz siebie Zachować proporcje Edyta Worobiej o tym, jak rodzice mogą pomóc lub zaszkodzić dziecku w budowie adekwatnego obrazu siebie.

Leszek Zych/Polityka Edyta Worobiej Joanna Cieśla: – Wychowanie faktycznie wpływa na obraz siebie?

Edyta Worobiej: – Oczywiście. A jednak spotyka się czasem przebojowe czy wręcz zarozumiałe dziecko wycofanych rodziców. Lub zahukane potomstwo asertywnych menedżerów, wychowujących według maksymy „do odważnych świat należy”.

Bo swoją rolę w rozwoju człowieka i jego sposobie zachowania odgrywa jeszcze temperament, który ma podłoże biologiczne i zdaniem wielu jest niemożliwy do zmiany.

Joanna Cieśla: – Wychowanie faktycznie wpływa na obraz siebie? Edyta Worobiej: – Oczywiście. A jednak spotyka się czasem przebojowe czy wręcz zarozumiałe dziecko wycofanych rodziców. Lub zahukane potomstwo asertywnych menedżerów, wychowujących według maksymy „do odważnych świat należy”. Bo swoją rolę w rozwoju człowieka i jego sposobie zachowania odgrywa jeszcze temperament, który ma podłoże biologiczne i zdaniem wielu jest niemożliwy do zmiany. Jeśli kogoś cechują silne predyspozycje np. do skrajnej ekstrawersji albo introwersji, będzie to miało wpływ na jego funkcjonowanie – nieraz silniejszy niż to, czego taki ktoś dowiaduje się na swój temat od innych ludzi. Ale w większości przypadków to właśnie docierający do człowieka przekaz: jaki jest i jaki być powinien, wpływa na to, co o sobie myśli i jak działa. I to jest właśnie obraz siebie? Tak. Ten idealny, czyli wyobrażenie tego, jakim chciałoby się być. I realny, pokazujący, jakim się jest. Buduje się te obrazy od pierwszych dni życia? Stopniowo składa się je z trzech rodzajów puzzli. Pierwszy to informacje na swój temat – o cechach fizycznych, wyglądzie zewnętrznym, zdrowiu, umiejętnościach i zdolnościach, potrzebach i postawach, pozycji wśród innych ludzi i znaczeniu dla nich. Z wiedzy o sobie wyciąga się z kolei samoocenę, a z niej – poczucie własnej wartości. Potocznie te pojęcia często używane są zamiennie, ale z perspektywy psychologicznej nie do końca oznaczają to samo. Gdy dziecko, które zbiera wiedzę o sobie, ma już sporo danych, zaczyna dokonywać ich analizy – to jest właśnie samoocena: Co w sobie lubię? Czy jestem atrakcyjny? Samoocena to kontinuum – może być wysoka, niska lub umiarkowana w różnych dziedzinach. Na jej podstawie człowiek przyjmuje określoną postawę wobec siebie: akceptuje siebie albo odrzuca. I to jest właśnie poczucie własnej wartości, ostatnie puzzle w układance. Jak człowiek zbiera te pierwsze podstawowe dane? To zależy od możliwości poznawczych. Oczywiście do drugiego roku życia są one dosyć słabe, niewykształcone. Źródłem jest dotyk, odczucia ciała, relacja z opiekunem, głównie z matką. Według teorii przywiązania brytyjskiego psychoanalityka Johna Bowlby’ego relacje we wczesnych latach są prototypowe dla późniejszych i decydują m.in. o tym, czy człowiek postrzega siebie jako osobę wartą miłości i uznania. Na podstawie prac Bowlby’ego amerykańska psycholożka Mary Ainsworth opisała style przywiązania tworzące się do pierwszego roku życia. Główne są trzy: bezpieczny, lękowo-ambiwalentny i unikający. Z każdego wynika inny obraz siebie. To, czego doświadczy się ze strony rodzica, co zobaczy się w jego oczach, usłyszy w tonie głosu na początku życia, przyjmuje się jeden do jednego. Dziecko nie ma możliwości rozważyć, co jest fałszywe, a co prawdziwe, co zasadne, co nie. Uważa: skoro rodzic jakoś mnie traktuje, to znaczy, że tak ma być; skoro jakoś mnie widzi, to znaczy, że taki jestem. Przy optymalnym bezpiecznym stylu przywiązania: jestem wartościowy, wart miłości, skoro opiekun odpowiada na moje potrzeby. Co robić, żeby dziecko zaczęło w ten sposób o sobie myśleć? Przez pierwsze pół roku właściwie bezwzględnie być dla niego: reagować na płacz, utrzymywać kontakt wzrokowy, przytulać, karmić, pielęgnować, okazywać czułość. Kluczowa jest uważność na dziecko i otwartość na jego przeżycia. Oczywiście nie na każdy płacz da się odpowiedzieć. Ale znaczenie ma to, jak często rodzic reaguje adekwatnie. Zapewne nic się nie stanie, jeśli sporadycznie zmęczona matka czy ojciec uznają, że sytuacja nie jest tak ważna, by natychmiast zająć się dzieckiem. Kontakt buduje się dzień po dniu, minuta po minucie, znaczenie ma całość relacji. Można nie brać dziecka na ręce, ale pogłaskać, powiedzieć coś ciepłym głosem. To wciąż sygnał: jesteś dla mnie ważny. Co innego, gdy rodzic wychodzi, trzaskając drzwiami, albo krzyczy: denerwujesz mnie! Ale znów – jeśli to się zdarzy raz czy dwa razy, to nic strasznego. Od ilu razów może być źle? Jeśli codzienny wzór zachowania rodzica jest taki, że przed południem przytula dziecko, a po południu na nie krzyczy. Gdy jest „konsekwentny w niekonsekwentnym odpowiadaniu na potrzeby dziecka”, choć ono sygnalizuje je w taki sam sposób. Wtedy tworzy się lękowo-ambiwalentny styl przywiązania. Dziecko nie wie, co robić, żeby zyskać uwagę i miłość rodzica, przeżywa niepewność. To przekłada się na wątpliwości względem siebie: Czy jestem wart miłości? Kim naprawdę jestem? Jeszcze trudniej jest, gdy tworzy się unikający styl przywiązania – rodzic odrzuca dziecko, jest niedostępny emocjonalnie, krytyczny, przeważają komunikaty: drażnisz mnie, irytujesz, dlaczego znowu czegoś chcesz!? Nie szuka kontaktu wzrokowego, rzadko przytula, skupia się na własnym świecie emocjonalnym, potrzebach, celach. Jak łatwo się domyślić, dziecko zaczyna myśleć: jestem mało wartościowe, nie mam znaczenia. Takie dzieci wcześnie próbują budować niezależność, opierać się na sobie – ale to zadanie dla małych ludzi zbyt trudne. W przyszłości może to skutkować niewchodzeniem w kontakty z innymi osobami. Może się wydawać, że ci ludzie są aroganccy, wywyższają się, a w gruncie rzeczy jest w nich olbrzymia wrażliwość i lęk przed zranieniem. Czy w praktyce psychologicznej w ogóle spotyka się osoby ze zbyt wysoką samooceną, rodzącą jakieś problemy? Tak. Osoby z zawyżoną samooceną bezkrytycznie podchodzą do własnych możliwości, widzą wyłącznie swoje mocne strony, a ewentualnym słabościom zaprzeczają. Znaczenie ma rozbieżność między realnym i idealnym obrazem siebie, która rodzi stan napięcia emocjonalnego i motywacyjnego. Najkorzystniejsza jest rozbieżność umiarkowana, bo taka trochę motywuje do działania; jeżeli jest zbyt duża, samoocena będzie zaniżona, co hamuje aktywność – ktoś będzie się podejmował działań poniżej swoich możliwości; natomiast jeśli obraz realny i idealny są właściwie zbieżne, to też obniża aktywność – człowiek czuje, że nie musi podejmować żadnych wyzwań, bo jest wspaniały. Jeżeli spotka go porażka, obwinia o nią inne osoby. Przez to też trudno może być mu budować relacje. Zawyżona samoocena rodzi więc realne problemy. Wróćmy do chronologii budowania obrazu siebie. Od którego momentu dziecko jest w stanie sformułować go w miarę świadomie? Początki świadomości siebie powstają ok. 15.–18. miesiąca życia, gdy dziecko zaczyna odróżniać swoje odbicie w lustrze. A wyraźnym momentem oddzielania siebie od opiekuna jest słynny bunt dwulatka. Dziecko bardzo często mówi „nie”, co dla rodzica bywa trudne. Ale potrzebna jest gotowość do zaakceptowania tego, że dziecko może mieć inne emocje, potrzeby niż matka czy ojciec, a mimo tych różnic nadal chcieć być blisko. A jeśli mama albo tata mówią: „Nie ma »nie«, zapomnij o tym słowie”? Jeśli jest to dominująca postawa rodzica, to trochę łamie się dziecko. Karane za wyrażenie złości tłumi złość w sobie. Co nie znaczy, że jej nie przeżywa, ale może myśleć, że jest czemuś winne, niewdzięczne. Może też czuć się nieporadne, mało sprawcze, gdy nie ma okazji, żeby eksplorować, sprawdzać. Skoro ma być podporządkowane, bierne w każdej sytuacji, później także w grupie rówieśniczej może być zbyt uległe, nie bronić swoich praw. Jeśli zaś rodzic ustępuje na każde tupnięcie nogą, dziecko może myśleć, że co chce, to może. I będzie próbowało świat układać pod siebie, dominować. I to jest niedobre? W pewnych granicach dobre. Natomiast jeśli dziecko w tym wieku zawsze dostaje, co zechce, i każdego ma na wyłączność, niesie to zagrożenia. Na przykład właśnie zawyżenie samooceny, kłopoty w relacjach. W przyjaźniach, bliskich związkach czasem trzeba iść na kompromis, współpracować – bez ćwiczeń to trudne. Zalążki świadomej samooceny to trzeci–czwarty rok życia. Dziecko ma na swój temat już jakieś wyobrażenie. Potrafi opisać siebie w podstawowy sposób: jestem dziewczynką, mam brązowe oczy. Na etapie szkolnym pojawiają się informacje typu: jestem wysportowany, dobrze gram na pianinie, umiem rysować. Dzieci opisują siebie przez to, co potrafią, bo takie też dostają informacje. Najpierw od rodziców: jak spełniają oczekiwania, za co dorośli członkowie rodziny je cenią, ale też co budzi ich sprzeciw. Potem poszerzają informacje o sobie o to, co słyszą na swój temat od nauczycieli. Dzieci mają skłonność szukać na swój temat informacji, które potwierdzają te już posiadane. Tu też mogą pojawić się pułapki, bo czasem te informacje mają charakter etykiet. Warto się starać, rozmawiając z dzieckiem, rozdzielać informacje o tym, jakie dziecko jest, od tego, jak się zachowuje. Jeśli dziecko cały czas bałagani, to chyba jednak trochę jest bałaganiarskie. Można tego nie nazywać w ten sposób, ale czy to naprawdę ma jakieś znaczenie? Może mieć. Określeniami o charakterze etykiet programuje się dziecko do określonego działania. Mały człowiek na tym etapie wciąż jeszcze nie ma możliwości zastanowienia się, czy one są trafne, zasadne czy nie. Skoro rodzic mówi, że jestem bałaganiarzem, to jestem. Kopiuj – wklej. Warto więc używać pozytywnych etykietek? Pozytywne też są ryzykowne. Wszystkie oceny typu: super, świetnie sobie poradziłaś, niby mogą motywować do działania i dawać pozytywną informację. Tyle tylko, że dziecko z takiego komunikatu często nie umie wywnioskować, co też ono takiego zrobiło, że jest świetne. Lepiej powiedzieć: widziałam, że przez trzy dni uczyłaś się słówek z angielskiego. To pokazuje, że jesteś wytrwała i są efekty twojej pracy: dostałaś piątkę z kartkówki. „Super” jest wieloznacznym słowem – dziecko może pod nie podłożyć coś zupełnie innego, niż rodzic miał na myśli. A zamiast powiedzieć: jesteś bałaganiarzem, lepiej powiedzieć: złoszczę się, bo widzę porozrzucane klocki po całym pokoju. Tyle tylko, że takie komunikaty nie zawsze zmieniają zachowanie dziecka. W końcu rodzic się wścieka, wrzeszczy, a ostatecznie i tak etykietuje. Wciąż działa ta sama zasada – nie jest tak, że jeśli na dziecko krzyknie się kilka razy, to ono będzie miało negatywny obraz siebie. Ważna jest proporcja tych wszystkich komunikatów pozytywnych i negatywnych, ale tu się też nakłada kwestia stawiania granic, bycia konsekwentnym, temperamentu. Dziecko żywsze może nie usłyszeć skomplikowanego rozbudowanego komunikatu. Usłyszy: klocki do pudełka! I jeśli opiekun powie to stanowczym, podniesionym głosem, osiągnie lepszy odzew niż na prośby czy tłumaczenia, jak się czuje. A jeśli jednak w pierwszych latach życia dziecka rodzice polegli, z jakichś powodów nie pomogli wypracować potomkowi pozytywnego obrazu siebie? Przegrana sprawa? Obraz siebie można zmodyfikować w każdym momencie życia, nawet w dorosłości. W młodszym wieku problemy, przeżycia bardzo często ujawniają się w zachowaniach, nawet jeśli dziecko nie umie ich nazwać. Na przykład ma problem, by radzić sobie z porażkami, bardzo szybko rezygnuje z trudnych zadań, mimo że ma możliwości, by sobie z nimi poradzić. …to nie zawsze udaje się dostrzec, bo triumfy święci swoista profilaktyka: na wszelki wypadek chronić dziecko przed jakimkolwiek ryzykiem porażki. To fakt. A postawy nadmiernie ochraniające, tak samo jak nadmiernie krytyczne, nie sprzyjają budowaniu adekwatnego obrazu siebie. Czyli jakiego właściwie? Realistycznego, odpowiadającego możliwościom. Ktoś widzi swoje mocne strony i je docenia, ale jednocześnie jest świadomy swoich słabych stron i je akceptuje. Z perspektywy nabywania tej wiedzy drobne porażki czy przejściowe frustracje są bardzo cenne. Dziecko zapisuje się na jakieś zajęcia, np. judo, ale okazuje się, że to dla dziecka za trudne. Można je zabrać po pierwszym treningu, można je namówić, by poszło jeszcze kilka razy. Może zacznie sobie radzić – takie doświadczenie będzie oczywistym zasobem. Ale jeśli nawet nie zacznie, przez kilka tygodni poczuje, że coś mu nie wychodzi, to nie musi być balast na resztę życia. Może to być doświadczenie określające granice: to nie jest moja droga. Co nie znaczy, że za kilka lat nie pojawi się fascynacja judo, bo silna wiara w siebie zostanie zbudowana na innych polach i będzie wystarczająca, by podjąć się nowego wyzwania. Pod warunkiem że ta wiara w siebie się pojawi. No właśnie. Inne symptomy, że coś w tym obszarze u dziecka źle działa, to strach przed nowymi doświadczeniami w ogóle, silne wycofanie, samotność albo nieliczenie się z potrzebami innych, niszczenie rzeczy innych. Jeśli rodzic dostrzega, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, to już dużo, konieczny, początkowy krok do zmiany. Oczywiście po nim potrzebna jest refleksja – z czego to wynika? Jak stwierdzić, że przyczyną może być nieodpowiedni obraz siebie? Kluczowe są tutaj przekonania dziecka, jakie wypowiada ono o sobie, szczególnie te, które mają charakter absolutny, np. „niczego nigdy nie robię dobrze”, „powinienem być najlepszy”, „ja zawsze muszę powiedzieć coś takiego, że inni się ze mnie śmieją”. Warto próbować pomóc dziecku spojrzeć na siebie z różnych perspektyw. Bo pułapką, zwłaszcza negatywnego obrazu siebie, są generalizacje. Dziecko, które dostało jedynkę z matematyki, przypomina sobie, że na wuefie nie przeskoczyło też przez kozła, a koleżanka nie zaprosiła go na urodziny. Można powiedzieć: dostałeś jedynkę z matematyki, może miałeś gorszy dzień. A może: matematyka nie jest twoją mocną stroną, nie sposób być równie dobrym we wszystkim. Komuś może nie iść geometria, jednak świetnie sobie radzi z algebrą, logiką. Warto rozróżniać – to, że dostałeś jedynkę, nie znaczy, że dostaniesz ją kolejnym razem. Sam taki komentarz może wystarczyć? Nie. Aby nastąpiła zmiana w obrazie siebie, to poza porcją nowych informacji potrzebne jest wspomniane dokonanie samooceny. Trzeba doświadczyć ileś razy pewnych sytuacji, żeby zobaczyć związek między tym, co się robi, a efektami. Natomiast ważne jest wsparcie bliskich: dziecko widzi, że coś mu nie wychodzi, ale wie też, że obok jest mama czy tata, którzy przyjmują i nazywają emocje dziecka, dostrzegają starania, zachęcają do podejmowania działań, a nie wyręczają. Warto pokazywać dziecku, że na różne sposoby można zanegować ogólne stwierdzenie „jestem beznadziejny”. Oddzielać fakty od interpretacji. Faktem jest to, że dziecko nie dostało zaproszenia na urodziny. Może ono myśleć: to dlatego, że jestem nieciekawy. A wyjaśnienie tej sytuacji może być różnorakie – że każdy z kimś bardziej się przyjaźni, a z kimś mniej, że gospodyni miała limit osób, że zapraszała tylko dziewczynki. Jak długo rodzice mają wpływ na obraz siebie u własnych dzieci? Przełomowym momentem jest adolescencja – 12–13 lat, przejście od relacji opartej na zależności do relacji opartej na partner

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.