Jak gospodarować czasem wolnym

Co warto robić, gdy można nic nie robić.

Gdy wpisać w wyszukiwarkę „czas wolny”, obok definicji pojawi się wiele stron poradnikowych, z których mamy szansę dowiedzieć się, co w swoim czasie wolnym robić. Jak spędzić go pożytecznie, kreatywnie, z poczuciem, że się go nie zmarnowało. I tak na przykład, gdyby czas wolny przytrafił nam się w ogrodzie, to nie pozwólmy sobie po prostu poleżeć na trawie i gapić w niebo. Jest tyle atrakcyjnych możliwości! Możemy coś zmajstrować, co najmniej ogrodową altankę. Albo porobić weki; popielęgnować rośliny, a przynajmniej zgłębić wiedzę na ich temat; poćwiczyć, choćby jogę.