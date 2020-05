Żartem w pandemię

Dlaczego humor pomaga w czasie zarazy.

Od początku pandemii sieć zalewają najróżniejszego rodzaju żarty o sytuacji, w jakiej znalazł się świat. Pozamykani w domach jedni ludzie tworzą zabawne memy i filmiki, a drudzy je oglądają, udostępniają i polecają znajomym. Zdawać by się mogło – głównie po to, by zabić czas albo choć na chwilę się rozerwać. Ale cel jest inny. – Dowcipy, często mało smaczne, pojawiają się falowo po różnych katastrofach – zauważa prof. Dorota Brzozowska, humorolożka i językoznawczyni z Wydziału Filologii Uniwersytetu Opolskiego.