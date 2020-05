Pozaszkolna refleksja o nauczaniu

Prof. Marta Białecka-Pikul o tym, że wymuszona przerwa w szkolnej rutynie to dobry moment na refleksję, po co, czego i jak chcemy nauczyć nasze dzieci.

SAMUEL NOWAK: – Nagle w czterech ścianach lądujemy razem z 3-latkiem, 5-latką, maturzystą? Jak wytłumaczyć dziecku konieczność samoizolacji?

MARTA BIAŁECKA-PIKUL: – Oczywiście rozmowę należy dopasować do wieku dziecka, też do jego temperamentu (jak sobie radzi ze stresem) i przede wszystkim do tego, co dziecko wie, a co wiedzą rodzice. Można nawiązać do wspólnego doświadczenia, które w jakiś sposób było podobne, jak np. choroba, którą kiedyś przebyliśmy, aby w końcu wrócić do zdrowia.