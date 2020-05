Gdy nastolatek się buntuje

Tomasz Srebnicki o tym, dlaczego nastolatki są takie niedobre.

KATARZYNA KAZIMIEROWSKA: – Chcę, żeby nasza rozmowa była skierowana do nastolatków...

TOMASZ SREBRNICKI: – ...nie, nastolatek tego nie przeczyta. To trzeba do rodziców.

Dlaczego?

Bo nastolatka to nie interesuje. Jego interesuje tylko jego własna osoba i koledzy. Jednocześnie jest bardzo empatyczny wobec cierpienia innych osób, łatwo się wzrusza, kiedy komuś jest źle. W grupie rówieśniczej jest najczęściej wrażliwy na problemy innych, ale też wrażliwy, gdy ktoś go nie zauważa.