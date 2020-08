Małgorzata i Ewa: Może w Polsce też musi się wydarzyć Stonewall?

Gdy w czasie kampanii prezydent Andrzej Duda zaczął na nas szczuć, obie miałyśmy kłopoty ze snem. Gdy któraś z nas wychodzi z tęczową torbą, ta druga mówi „Uważaj na siebie”. To pierwszy taki okres w naszym życiu.

Joanna Cieśla: – Gdy rozmawiałyśmy dziewięć lat temu, prowadziły panie popularny lesbijski kabaret i oceniały, że nie mają zbyt wielu powodów do narzekań na swoje życie w Polsce…

Małgorzata Rawińska: – Dziś trochę nas dziwi tamten optymizm, ale potrafię go wytłumaczyć. Kilka miesięcy wcześniej wzięłyśmy ślub na pokładzie samolotu Sztokholm–Nowy Jork. Zajęłyśmy drugie miejsce w międzynarodowym konkursie linii lotniczych SAS „Love is in the air”.