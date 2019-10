Pierwsze zdjęcie czarnej dziury

10 kwietnia naukowcy pokazali pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury. Choć ten kosmiczny twór dał się zobrazować, niezmiennie nie pozwala ludziom na odkrycie większości swoich tajemnic.

Jesteśmy 55 mln lat świetlnych od Ziemi. Z perspektywy ludzkiej to odległość gigantyczna, w skali astronomicznej – bliskie sąsiedztwo. Tu znajduje się gromada galaktyk w Pannie. Dominuje w niej Messier 87 – ogromna, znacząco większa od naszej Mlecznej Drogi, galaktyka eliptyczna. Jest to radiogalaktyka, a więc należy do kategorii aktywnych, w których znaczna (często największa) część emitowanego promieniowania pochodzi z samego centrum. Z oddziaływania skrytej w nim supermasywnej czarnej dziury.