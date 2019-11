Ruch New Age

Utopie niegdysiejszej nowej duchowości wchłania wszechobecna komercjalizacja i trywializacja. Ezoteryzm zostaje wystawiony na sprzedaż, a głęboka mistyka przestaje być modna. Mimo to warto pytać, czy idee głoszone niegdyś przez orędowników nowej Ery (New Age) nieodwołalnie odeszły do przeszłości?

W książce „Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?” Anna Sobolewska opisuje krajobraz po bitwie, w wyniku której „wąskie ścieżki kontrkultury zamieniły się w komercyjną autostradę, a kontrduchowość w pseudoduchowość”. Autorka pisze: „Można zaryzykować tezę, że w latach dziewięćdziesiątych XX w. przekaz komercyjny całkowicie wyparł ze sceny publicznej i świadomości społecznej przekaz kontrkulturowy. Równocześnie idee i zjawiska społeczne, będące spadkiem po Nowej Erze, dawniej kojarzone z wartościami idealistycznymi, stały się produktem komercyjnym”.