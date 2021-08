73. Co to jest inteligencja? Co to jest IQ?

W literaturze naukowej można znaleźć co najmniej kilkadziesiąt definicji pojęcia inteligencja. Od zaskakująco lapidarnych, jak np. „to zdolność rozwiązywania problemów”, po znacznie bardziej rozbudowane i złożone. W 1994 r. psycholog Linda Gottfredson z University of Delaware opublikowała w dzienniku „The Wall Street Journal” artykuł będący próbą sformułowania definicji inteligencji, która zostałaby szeroko zaakceptowana przez przedstawicieli głównego nurtu psychologii.

Oryginalny tytuł tekstu: "Co to jest inteligencja? Co to jest IQ?"